Zelensky: ‘alleati ci difendano come fatto con Israele’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati occidentali a difendere l’Ucraina nello stesso modo in cui hanno fatto con Israele di fronte all’attacco dell’Iran

“Difendendo Israele, il mondo libero ha dimostrato che l’unità tra alleati non solo è possibile ma efficace al 100%”, ha detto ieri sera Zelensky dopo un incontro con i massimi funzionari militari e di sicurezza di Kiev.

“Le azioni decisive degli alleati hanno impedito il successo del terrorismo e la perdita delle infrastrutture e hanno costretto l’aggressore a calmarsi. Lo stesso si può fare per difendere l’Ucraina dal terrorismo. E l’Ucraina proprio come Israele non è un membro della Nato”, ha sottolineato Zelensky citato dai media locali. ANSA

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha condannato l’attacco di droni e missili dell’Iran contro Israele, chiedendo di impegnarsi per evitare un’ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente.Ha invitato a un’azione diretta dicendo:

“Il mondo intero vede cos’è la vera difesa. Vede che è fattibile. E il mondo intero ha visto che Israele non era solo in questa difesa: anche i suoi alleati stavano eliminando la minaccia nel cielo. E quando l’Ucraina dice ai suoi alleati che l’unità è la migliore difesa, sono già ben consapevoli della sua efficacia. Ne sono consapevoli e lo garantiscono”. (askanews)