PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 7 aprile 2024

SALVIAMO BYOBLU. SALVIAMO L’INFORMAZIONE

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 7 aprile 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Armando Manocchia, Alberto Contri, Franco Fracassi; Daniele Trabucco e Maurizio Giordano si confronteranno sul tema della propaganda e dello strapotere dei media di regime, finanziati dallo stato e da poteri sovranazionali.

La libertà di espressione e la libertà di stampa sono libertà fondamentali, valori inestimabili non negoziabili. Oggi queste libertà, anzi, tutte le libertà, sono messe in pericolo da questo sistema che ci vuole morti o soggiogati.

In questo mese di aprile, Piazza Libertà e Byoblu compiono 3 anni. E in 3 anni, nonostante abbiamo dovuto combattere odio, gelosie, invidie, detrattori e iettatori, rottamato fact checkers, demolito fabbriche dell’odio, ammutolito censori e asfaltato propagandisti, Piazza Libertà e Byobu sono cresciute in modo esponenziale, ma l’unico ostacolo restano le risorse finanziarie.

Facciamo un accorato appello per sostenere una televisione che ci consentirà di fare la rivoluzione culturale per contribuire a rovesciare questo sistema criminale che ci vuole morti o soggiogati.

Se salviamo Byoblu, salveremo l’informazione.

Se saleremo l’informazione, salveremo la verità e quindi la libertà.