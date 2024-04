Incidente stradale nel Salernitano, morti due carabinieri

Sono il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, 27 anni, in servizio presso la Stazione e l’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Campagna, i due carabinieri deceduti a seguito di un violento incidente stradale, verificatosi la scorsa notte lungo la strada che collega Campagna con Eboli. Entrambi sono di origine pugliese.

Il violento impatto

A scontrarsi, poco dopo le 23, una gazzella dei militari dell’Arma (con a bordo tre uomini in divisa) e un Range Rover insieme ad un’altra vettura che, proprio in quel momento, stava transitando. Sul posto sono intervenute ben sei ambulanze e ì i vigili del fuoco che hanno estratto i carabinieri dalla loro vettura: due di loro sono deceduti (uno poco dopo, l’altro all’arrivo in ospedale), mentre il terzo è rimasto gravemente ferito. Gli altri quattro feriti sono stati condotti dalle ambulanze presso gli ospedali di Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra. www.salernotoday.it