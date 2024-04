Tajani: ‘voto alle Europee non sia condizionato da fake news’

“Il ruolo della stampa, in qualsiasi settore, è fondamentale. Servono sempre e comunque degli intermediari che verificano se una notizia è falsa o vera. Purtroppo ci sono sempre più fake news, pensiamo a quelle girate sui social sull’attentato di Mosca. Sono in tanti che cercano di condizionare l’opinione pubblica, e ci saranno tentativi anche per le Europee”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Forum organizzato dall’ANSA in collaborazione con l’Eurocamera, ‘L’Europa che verrà’.

“Io sono favorevole all’uso dell’IA ma bene ha fatto questo Parlamento a dare delle regole”, ha aggiunto Tajani. “La libertà di scegliere è fondamentale in democrazia, se la mia scelta è condizionata” da notizie false “è ovvio che a essere condizionata è la mia libertà. E il Pe ha dimostrato più volte di essere un presidio della libertà in Europa” ha spiegato il ministro ribadendo: “Alle Europee il nostro voto non deve essere condizionato da notizie false”.

"Noi abbiamo bisogno di più Europa, da un punto di vista politico, militare e abbiamo bisogno di un parlamento che conti sempre di più. Dobbiamo avere dei parlamentari che siano in grado anche di fare delle proposte legislative, io mi sono battuto perché l'Eurocamera abbia lo stesso potere che hanno gli altri Parlamenti del mondo, ovvero il potere di iniziativa legislativa", ha sottolineato il vicepremier, indicando la necessità di "lavorare tutti quanti affinché ci sia una partecipazione maggiore di quelle delle scorse elezioni". Il rischio, ha spiegato, è che Bruxelles sia percepita solo come "una macchina burocratica". "Tutta l'iniziativa legislativa nelle mani di persone non elette dal popolo secondo me rappresenta una falla nelle istituzioni Ue", ha ancora sottolineato Tajani.