Caserta, violenza sessuale in edificio abbandonato: arrestato nordafricano

A Caserta la Polizia di Stato ha arrestato un 43enne, di origine nordafricana, per violenza sessuale ai danni di una donna

Gli agenti della Squadra Volante, nel corso della perlustrazione delle aree periferiche della città, sono stati fermati da una persona che segnalava le grida di una donna provenire da un edificio in stato di abbandono. Entrati all’interno del rudere, hanno bloccato il 43enne mentre stava abusando di una donna, trovata con gli abiti strappati.

Portato in Questura, l’individuo è risultato essere gravato da numerosi precedenti e, nel corso delle operazioni di rito, ha aggredito i poliziotti, tanto da rendere necessario l’applicazione allo stesso delle fasce di contenimento per placarne l’aggressività. I due sono risultati avere un riparo di fortuna all’interno dell’edificio, in quanto entrambi senza fissa dimora.

La donna è stata affidata alle cure del 118 mentre il 43enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. https://www.pupia.tv