Dimesso dall’ospedale dopo un malore: muore giovane papà di 3 figli

Si era fatto visitare al pronto soccorso di Villa San Pietro per un dolore al braccio e al torace. A consigliargli di andare in ospedale era stato il suo medico, che lo aveva visitato per questo episodio improvviso. Invece Alessio Sconza è morto a 33 anni, ne avrebbe compiuti 34 a settembre, come raccontato dal Messaggero, nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore dopo essere tornato a casa.

L’uomo, che lascia tre figli, viveva a Prima Porta e aveva una pizzeria alla Giustiniana. Alessio Sconza si era sentito male giovedì mattina presto. Dopo la visita dal medico era andato a farsi controllare al Pronto soccorso dove gli era stato fatto un elettrocardiogramma e assegnato un codice bianco. Nella notte, però, dopo essere tornato a casa, ha avuto un nuovo malore ed è morto in casa.

Il referto dell’ospedale è stato acquisito dalla polizia. La famiglia ora aspetta il risultato dell’autopsia che verrà effettuata sul corpo del giovane per stabilire le cause della morte, se si sia trattato di infarto e se poteva eventualmente salvarsi.

