Francesca Donato: “abbiamo avuto 80 anni di pace grazie alla NATO”

Francesca Donato (Membro del Parlamento europeo) a ‘Stasera Italia’: “Se abbiamo avuto 80 anni di pace è stato grazie alla NATO”

Nel 2018 invece, riguardo alla guerra in Siria, scriveva su Twitter: “Ed è già iniziata la conta delle vittime, civili. Mi vergogno profondamente di essere cittadina di un Paese che fa parte della NATO!”

Poi ha corretto il tiro: “Per la cronaca, ai tempi di questo tweet anche io confondevo gli USA con la Nato. Questa operazione è stata condotta da USA, UK e Francia, la Nato ha l’ha solo “approvata” senza intervenire come tale. Per questo oggi è importante fare chiarezza”