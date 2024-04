Bufera di neve con forte vento, Livigno isolata

SONDRIO, 01 APR – Il passo alpino del Foscagno, uno dei principali collegamenti tra Livigno e il resto della Lombardia, resterà chiuso almeno sino alle 18, a causa di una bufera di neve in corso in queste ore. Già chiuso dai mesi invernali l’altro passo, quello della Forcola, che conduce sempre a Livigno attraverso la Svizzera e quindi la località sciistica valtellinese è isolata.

La presenza di neve abbondante e vento forte ha reso pericoloso il transito dei veicoli lungo la statale 301, spingendo le autorità pubbliche ad assumere misure severe per assicurare la sicurezza dei viaggiatori.

Il sindaco del paese, Remo Galli, ha consigliato ai turisti presenti per le vacanze pasquali di rimanere negli hotel e le strutture ricettive in attesa di miglioramenti meteo. “La situazione è abbastanza critica – ha detto – anche la parte svizzera è chiusa e quindi le condizioni sono al limite”. Il forte vento oltre a una piccola slavina ha abbattuto tre pali della corrente, determinando improvvise interruzioni e problemi in alcune aree vicine. (ANSA)