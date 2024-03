Elon Musk: “in Ucraina tragico spreco di vite umane”

“È stato un tragico spreco di vite umane per l’Ucraina attaccare un esercito più grande che disponeva di difese in profondità, campi minati e artiglieria più potente quando l’Ucraina non aveva mezzi corazzati o superiorità aerea! Qualsiasi stupido avrebbe potuto prevederlo.

Un anno fa la mia raccomandazione era che l’Ucraina si rafforzasse e utilizzasse tutte le risorse per la difesa. Anche in questo caso, è difficile mantenere un territorio che non abbia forti barriere naturali.

Non c’è alcuna possibilità che la Russia prenda tutta l’Ucraina, poiché la resistenza locale sarebbe estrema a ovest, ma la Russia guadagnerà sicuramente più territorio di quello che ha oggi. Più a lungo va avanti la guerra, più territorio guadagnerà la Russia fino a raggiungere il Dnepr, che è difficile da superare. Tuttavia, se la guerra dovesse durare abbastanza a lungo, anche Odessa cadrebbe.

Se l’Ucraina perderà o meno l’accesso al Mar Nero è, a mio avviso, la vera questione rimasta. Raccomanderei una soluzione negoziata prima che ciò accada.”

Lo scrive su X Elon Musk.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2024