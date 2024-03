Maestra di origine somala: “la scuola di Pioltello e’ al passo con i tempi”

Rahma Nur e’ una maestra di origine Somala, arrivata in Italia da bambina, ha scelto la via dell’insegnamento e lavora nella scuola primaria italiana da trent’anni. “La scuola di Pioltello e’ al passo con i tempi e viene criticata. I ministri dovrebbero passare qualche ora a scuola con insegnanti alunni e dirigenti per avere il polso della situazione. Utopico avere il 20% di alunni di origine straniera noi nella diversita’ vediamo tanta ricchezza che i ministri non vogliono vedere, eppure il Presidente l’ha vista”. ANSA