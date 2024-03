Leucemia fulminante, muore ragazza di 26 anni

Grave lutto per la comunità di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, per la morte di Myrea Izzo di appena 26 anni. La ragazza aveva avuto un malore qualche giorno fa ed era stata ricoverata. La diagnosi è stata impietosa: leucemia fulminante. Un male terribile contro cui la 26enne ha lottato con tutte le sue forze, ma al quale alla fine ha dovuto arrendersi.

https://nuovecronache.com