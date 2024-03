Europee, Schlein verso la candidatura: “ci sto riflettendo”

La riunione ieri al Nazareno è stata lunga e per la prima volta il tema delle candidature alle europee è stato messo sul tavolo. A partire da quella di Elly Schlein. A fine segreteria fonti dem fanno sapere che “tutti hanno chiesto alla segretaria di candidarsi”. O meglio, si specifica poi, nessuno ha detto no a una sua eventuale candidatura. Come invece era accaduto a più riprese nelle scorse settimane, da parte di diversi dirigenti dem: “E’ una novità”. Una ricostruzione confermata dai partecipanti alla riunione: nessun veto ma “nemmeno una richiesta coram populi, sarebbe una forzatura dirlo”. Piuttosto, “con diverse sfumature”, si è ragionato sulle modalità di una eventuale corsa delle segretaria alle europee.

“Io candidata? Ci sto riflettendo”

Per le altre circoscrizioni, c’è chi ritiene che la capolista dovrebbe essere la segretaria: “Se si candida la segretaria fa la capolista, come dovrebbe esserlo il presidente del partito, Stefano Bonaccini – riferisce uno dei presenti alla segreteria-. C’è stato un confronto franco e costruttivo, che porteremo anche sui territori. Ci siamo lasciati così”. Insomma, il dibattito resta aperto. E del resto la stessa Schlein, sebbene l’impressione tra i dem è che sia pronta a scendere in campo, non scioglie ancora il nodo: “Ci sto riflettendo, ma prima vorrei chiudere la squadra”, e comunque, rimarca in tv, “mi spenderò in ogni caso”. ADNKRONOS