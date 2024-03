Crolla ponte a Baltimora: persone e auto nel fiume

“All’1.35 del mattino la polizia di Baltimora è stata informata del crollo parziale del ponte, con la possibile caduta di operai in acqua”, la prima nota diffusa dal Dipartimento di polizia. Il ponte, lungo circa 2,6 km e realizzato in acciaio, fa parte dell’Interstatale 695 ed è una delle principali arterie del traffico della città.

Il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright, ha aggiunto che “sette persone e diversi veicoli” sono caduti nel fiume. Sono subito scattate le operazioni di soccorso con il coinvolgimento della Guardia Costiera Usa e di altre agenzie del Maryland. A provocare il crollo sarebbe stata una nave portacontainer. (adnkronos)

Collapse of a Bridge in Baltimore after being hit by a ship.

US infrastructures emblematic of a declining/collapsing empire.

Money spent in endless wars, to finance Nazis in Ukraine and baby killers in Gaza rather than taking care of US citizens pic.twitter.com/6ylvOqdSnR

