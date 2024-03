Criminalità e immigrazione: statistiche scioccanti a Francoforte

GERMANIA – Cifre scioccanti nelle nuove statistiche sulla criminalità della polizia di Francoforte. Nei reati più gravi più della metà degli indagati è straniero senza passaporto tedesco. Il resto sono tedeschi con o senza origine immigrata. Il capo della polizia Stefan Müller (62 anni): “Nei conflitti la miccia è corta e il rispetto reciproco viene sempre meno. Le persone sono sempre pronte scontri fisici”

La percentuale di sospetti non tedeschi tra i sospetti identificati è la seguente:

► Crimini contro la vita: 60%, omicidio: 54%, omicidio colposo: 64,6%.

► Stupro: dal 62,2 al 64,1%.

► Violenze sessuali gravi: 100%, molestie sessuali: 64,4%, abusi sessuali su giovani: 57,1%.

► Estorsione predatoria: 63,4%, rapina: 65,5%, rapina aggravata: 75,6%, furto di borse: 87,5%, rapina: 60,7%, furto in abitazione: 87,5%, furto stradale: 72,9%.

► Aggressioni: 51,5%, mutilazioni genitali: 56,2%.

► Abusi sui minori: 52,8%.

► Privazione della libertà: 51,9%, rapimenti: 61,5%, tratta di esseri umani: 83,3%, prostituzione forzata 83,3%.

Resistenza e aggressioni a funzionari: 56,4% autori non tedeschi

► Furto 65,7%, borseggio 93%, furto d’auto: 54,1%, furto di biciclette: 62,1%, taccheggio 66,8%, furto in cantiere: 75,7%, furto con scasso in appartamento: 68%, furto con scasso in casa diurno: 80%.

► Frode: 60%, beni rubati: 54,5%.

► Documenti falsificati: 77,1%, alterazione di carte d’identità ufficiali: 97,4%, banconote false: 75%.

► Ricatto: 52,7%, ricatto sessuale: 62,5%.

► Resistenza e attacchi contro i dipendenti pubblici: 56,4%, liberazione di prigionieri: 80%.

► Incendio doloso: 51,9%.

► Corruzione: 75%.

► Reati legati alla droga: 55,7%, compreso crack e cocaina: 62,4%. Contrabbando illegale: 70,3%, criminalità legata alla droga: 55,7%.

Un portavoce della polizia ha detto alla BILD: “Abbiamo l’aeroporto qui. Questo è un passaggio. Se escludiamo dalle statistiche le violazioni dell’immigrazione, abbiamo una percentuale del 57,4% di sospettati non tedeschi. » Ben al di sopra della media nazionale del 35%.

www.fdesouche.com