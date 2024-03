Attacco a Mosca, identificati 4 terroristi

E’ di oltre 80 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell’attentato nei pressi di Mosca, rivendicato dall’Isis, mentre Kiev si è detta estranea

Uomini armati di fucili d’assalto Kalashnikov in tenuta mimetica hanno fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro, aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. Gli assalitori, prima di scappare a bordo di una Renault bianca, hanno lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l’intero edificio si è trasformato in un rogo.

Identificati i quattro terroristi: sono del Tagikistan

Secondo fonti di intelligence russa, i quattro sospetti terroristi sarebbero tutti del Tagikistan. Questi i loro nomi: Nasridinov Makhmadrasul, 37 anni, Ismonov Rivozhidin, 51 anni, Safolzoda Shokhinjonn, 21 anni, e Nazarov Rustam, 29 anni.

L’auto, una Renault, a bordo della quale viaggiavano quattro sospettati per l’attentato nell’auditorium della regione di Mosca, è stata fermata nel distretto di Karachi, regione di Bryansk (a poche decine di chilometri dal confine ucraino, ndr). Lo ha confermato il deputato russo Alexander Khinshtein, secondo cui l’auto non si è fermata all’alt delle forze dell’ordine e ha tentato la fuga. Durante l’inseguimento sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco e l’auto si è ribaltata. Nell’auto sono stati trovati una pistola PM, un caricatore per un fucile d’assalto AKM e passaporti di cittadini del Tagikistan. tgcom24.mediaset.it