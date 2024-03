Cellula terroristica pakistana, due condannati a Genova

La Corte d’assise di Genova ha condannato a sette anni di carcere Yaseen Tahir e Alì Moshin, i principali imputati della cellula terroristica pakistana con base in Italia

Il gruppo, chiamato “Gabar”, è stato sgominato dalla Digos. Il pm aveva chiesto 8 anni e 6 mesi di reclusione per Tahir, contestandogli l’aggravante di essere il promotore dell’organizzazione, ma sul punto la richiesta non è stata accolta. Altri sette membri della cellula erano stati condannati a 4 anni e mezzo a ottobre, e a maggio per loro si terrà il processo d’appello. Il reato contestato a tutti è di associazione per delinquere con la finalità di terrorismo internazionale.

