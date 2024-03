Attacco a Mosca, Usa: “Nessun coinvolgimento di Kiev”

Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall a Krasnogorsk, una cittadina vicino a Mosca. Secondo le prime informazioni almeno quattro persone in mimetica hanno aperto il fuoco. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui nell’edificio è scoppiato un incendio. Secondo i media russi almeno 40 persone sono state uccise e molte ferite. L’edificio è stato poi dato alle fiamme.

Usa: “Nessun coinvolgimento di Kiev nell’attacco a Mosca”

“Non c’è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Sui social sono stati diffusi alcuni video in cui si vedono degli uomini (almeno quattro), in tenuta da combattimento, entrare nella sala concerto e sparare verso la folla con armi semiautomatiche. Altre immagini li ritraggono all’uscita sparare a sangue freddo su alcune persone che cercavano di ripararsi in un angolo poco fuori dall’ingresso. In un filmato diffuso dal portale Nexta, si vedono due uomini armati ripresi dall’alto mentre camminano all’ingresso della sala da concerto armati di fucile e si possono udire gli spari di un’arma automatica. In un altro video, rilanciato da Novaya Gazeta, si vedono decine di persone accalcarsi verso l’uscita dell’edificio per fuggire dall’attacco, mentre intorno si riconoscono ben visibili i cadaveri di alcune persone raggiunte dai colpi degli uomini armati che hanno attaccato la sala da concerto. Secondo le prime notizie riportate dai media russi, gli assalitori avrebbero usato anche degli esplosivi provocando un incendio nella struttura.

