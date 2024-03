Zelensky: ‘questa è la guerra di Putin contro lo stile di vita europeo’

La sconfitta di Putin è “una questione di vita o di morte per tutto ciò che ha valore per noi in Europa”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi 21 marzo, in video-collegamento durante la riunione del Consiglio europeo.

“Da nessuna parte in Europa – scandisce Zelensky – la violenza e il degrado dovrebbero prevalere, come in Russia”. “Il sistema di Putin deve perdere in questa guerra contro l’Ucraina. Questa è la guerra della Russia non solo contro l’Ucraina, ma contro tutti noi, anche contro i vostri paesi, contro tutta la nostra Europa e lo stile di vita europeo“, mette in guardia.

“Putin sta cercando di espandere il sistema opposto, l’opposto del sistema europeo. Nel suo sistema, gli esseri umani non contano affatto. I diritti umani, la dignità di tutte le comunità nella società, l’uguaglianza dei popoli: tutto questo semplicemente non esiste nel sistema di Putin”, attacca il numero uno di Kiev. ADNKRONOS