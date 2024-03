Produzione industriale, Istat: a gennaio -1,2% su mese, -3,4% anno

A gennaio 2024 si stima che l’indice della produzione industriale diminuisca dell’1,2% rispetto a dicembre e del 3,4% rispetto a un anno prima

Lo rileva l’Istat precisando che l’indice torna ai livelli di novembre 2023, con diminuzioni mensili estese a tutti i principali comparti, ad eccezione dell’energia. Il quadro è negativo anche su base trimestrale. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, si osserva una caduta in 13 settori su 16. Nei raggruppamenti principali d’industrie è molto ampia la flessione per i beni di consumo e strumentali, mentre si assiste ad una lievissima crescita per l’energia. ANSA