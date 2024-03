Mattarella: “stampa libera sotto attacco in tante parti del mondo”

Lo dichiara Sergio Mattarella nel trentesimo anniversario dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sottolineando che “il valore dell’autonomia della stampa libera è sotto attacco in tante parti del mondo”. E aggiunge: “Molti giornalisti pagano con la vita la loro indipendenza dai poteri, la loro ricerca di verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin suona anche impegno a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino”. tgcom24.mediaset.it

#Somalia 🇸🇴 Le pattuglie dei #Carabinieri che escono con l'AK-47 #Kalašnikov qualora servono. Capisci a me!!!

Scrive Aloi anche sul Maggiore CC #Tuscania Giovanni #Truglio (ora Gen, ex Com interv #G8 Genova) che lo minaccia

"in Somalia ti è andata bene stai attento in Italia.." https://t.co/izOnqBvnjy pic.twitter.com/XWBzkaS7oo

— Wikileaks Italian 🇮🇹 (@Wikileaks_Ita) March 20, 2024