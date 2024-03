Buche a Milano, Sala: “colpa del cambiamento climatico, dobbiamo abituarci”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare dell’emergenza buche nelle strade della città. Lo ha fatto durante la diretta Instagram “Cose in Comune”, questa settimana dedicata proprio al tema della manutenzione stradale, dopo le polemiche sollevatesi nelle scorse settimane.

Crisi climatica

Come scrive www.ilgiorno.it/milano, il primo cittadino ha spiegato che quello delle buche è un fenomeno a cui ci si dovrà abituare, causato anche dal cambiamento climatico. “Le strade di una città come Milano, piccola – ha detto Sala – con una quantità di macchine significative, sono molto sollecitate, i binari non aiutano, c’è anche un problema di budget ed è inutile nasconderlo, però la riflessione che stiamo facendo è che, ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo abituarci a questa situazione fatta da periodi di siccità e piogge violente e continuative. È una cosa che una volta non accadeva. Noi siamo qui per adeguare il sistema e fare sempre meglio”.

Pioggia record

Sulle cause specifiche all’origine delle buche, in alcuni casi vere e proprie voragini, il sindaco ha spiegato che “Il fenomeno principale è quello relativo a piogge consistenti e durature, è stato il caso di quest’anno. C’è stato un periodo siccitoso da novembre a gennaio; e poi a febbraio, fino al 6 marzo quando ha smesso di piovere, sono scesi 280 millimetri di acqua piovana. Tenete conto che l’anno precedente nello stesso periodo abbiamo avuto 13 millimetri, quindi 20 volte l’acqua in quel periodo”. […]