Meloni: “la sovranità ha un costo, servono fondi per la difesa UE”

“E’ necessario approfondire” il tema delle “risorse che servono per fare un salto di qualità sul fronte della difesa” europea. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue.

Meloni ha parlato della necessità di “dotarci di un finanziamento necessario” e ha ribadito la sua visione di una “Nato composta da due colonne americana e europea, con pari peso”.

“Sì – ha aggiunto rivolta all’Aula – la libertà ha un costo, la sovranità ha un costo, non credete a chi vi dice che tutto è gratuito”. ANSA

“Nel prossimo Consiglio ci sarà, infatti, un dibattito quanto mai urgente e delicato sulla sicurezza e sulla difesa europea. Voglio dire con chiarezza che l’Italia è pronta a fare la propria parte nello sviluppo della strategia europea per l’industria della difesa, presentata alcuni giorni fa dalla Commissione”. “Spendere – spiega – in difesa significa investire nella propria autonomia, nella propria capacità di contare e decidere, nella possibilità di difendere al meglio i propri interessi nazionali, ed è la strada che segue qualsiasi Nazione seria. Ma è la strada che deve seguire anche l’Europa, se vuole essere seria”

Gentiloni: ‘Cruciale nuovo debito comune per la difesa Ue’

“Se vogliamo rafforzare la difesa europea, dobbiamo finanziarla insieme”, si tratta di “qualcosa di molto importante per il futuro stesso dell’Ue”.

Lo ha detto il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ai microfoni di Bloomberg a margine della conferenza annuale di Euronext a Parigi. Nelle nuove norme del Patto di stabilità “esiste già una forma di incentivo alla spesa per la difesa”, ma “mi riferisco a qualcosa di più: penso che servano finanziamenti comuni per incentivare ad acquistare europeo nella difesa”, ha sottolineato Gentiloni, ribadendo che “l’uso di finanziamenti comuni potrebbe essere cruciale”. ANSA