Tajani: “elezioni in Russia non libere né regolari”

“Le elezioni in Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale.”

Lo scrive il ministro Antonio Tajani su X.

In base a quali prove affermi questo e che diritto hai di offendere un intero popolo? Vergognati Tajani. Una volta eravamo amici della Russia. La diplomazia non l'hai imparata certo da Berlusconi, poveraccio si rivolta nella tomba — Andy A. Lambardi 🇮🇹🇷🇺 (@a_lambardi) March 18, 2024