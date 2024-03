Regolamento di conti, maxi rissa tra stranieri a Firenze

FIRENZE, 17 MAR – Almeno una trentina di persone, tra marocchini e tunisini, si sono scontrate nel tardo pomeriggio di ieri a Firenze, in via Palazzuolo, nel centro storico. E’ intervenuta la polizia. Il tutto, secondo quanto si apprende, sarebbe partito dall’aggressione al titolare marocchino di una macelleria da parte di sei, sette persone ma poi si sarebbero aggiunti molto altri stranieri appartenenti alle due nazionalità.

Sul posto sono intervenute più volanti della questura e i partecipanti alla rissa, anche sentendo le sirene, sono scappati in un fuggi fuggi generale. Un giovane, tunisino, è stato fermato e denunciato ma le indagini sono in pieno corso. Sempre secondo quanto si apprende, sembra si tratti di un regolamento di conti per una precedente aggressione già denunciata. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire quanto accaduto. Durante lo scontro i residenti si sono rifugiati nei palazzi e i passanti si sono allontanati velocemente. (ANSA)