A Chiari (Brescia) un 22enne è stato arrestato per aver aggredito in strada una 31enne durante la notte

La donna, che ha riportato anche evidenti ferite, è riuscita a divincolarsi e a scappare in una zona più illuminata. Ha quindi chiamato i carabinieri, che hanno individuato e arrestato il 22enne di origini tunisine, accusato di violenza sessuale. La vittima era uscita di casa per una passeggiata, quando è stata aggredita in viale Mellini. tgcom24.mediaset.it