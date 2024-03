Genova, 30enne sequestrata e violentata: arrestato romeno

Genova. Ha sequestrato una donna di 30 anni in casa sua impedendole di uscire e ha tentato di violentarla finché la donna non è riuscita a chiedere aiuto tramite un’amica. Per questo i carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno arrestato, accusandolo di violenza sessuale e sequestro di persona, un cittadino romeno di 21 anni.

Secondo quando raccontato dalla vittima i due erano conosciuti su un noto sito di incontri e avevano fissato un appuntamento a casa di lui, nel quartiere di Sampierdarena. Ma la donna, quando ha visto che il giovane si stava dimostrando aggressivo, ha mandato la posizione del luogo dove si trovava a un’amica che ha provato a raggiungerla. L’amica, non riuscendo a individuare l’abitazione, ha chiamato i carabinieri. Anche i militari dell’Arma, arrivati sul posto, hanno avuto qualche difficoltà a trovare l’appartamento finché non hanno visto una finestra illuminata e hanno sentito le urla della donna. A quel punto sono entrati e lo hanno arrestato.

www.ilmattino.it