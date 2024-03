Caso Molinari, Renzi: “è il fascismo degli antifascisti”

È saltato, in seguito a una protesta degli studenti, un dibattito sul ‘Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso’ all’Università Federico II di Napoli con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il rettore Matteo Lorito

L’evento è stato annullato vista la tensione che si è creata nella facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nel quartiere di Fuorigrotta, dove un gruppo di studenti ha protestato, tra l’altro, contro i rapporti con Israele degli atenei italiani. Ci sono stati spintonamenti con la polizia poi l’ingresso degli studenti nella facoltà. (ANSA)

“Impedire al direttore di Repubblica Maurizio Molinari di parlare in università è tecnicamente parlando un gesto fascista. Questo è quello che Pasolini chiamava il fascismo degli antifascisti. Utilizzare l’argomentazione di definire Repubblica un giornale sionista è squallido. Le università devono essere i luoghi del dialogo, non gli spazi di costruzione di un pensiero unico ideologico e violento. Perché chi impedisce agli altri di parlare usa la violenza, non la cultura. Solidarietà a Maurizio Molinari”

Lo scrive su X Matteo Renzi.