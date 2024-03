Marine Le Pen: “rispetto e sostegno all’Ucraina”

“Invadendo l’Ucraina il 24 febbraio 2022, la Russia ha innescato una guerra alle porte dell’UE e una crisi geopolitica che è senza dubbio la più drammatica degli ultimi vent’anni. Alla nazione ucraina attaccata dobbiamo il nostro rispetto e il nostro sostegno”.

Lo scrive su X Marine Le Pen.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 12, 2024