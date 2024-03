Uccise la compagna a martellate, chiesto ergastolo per Avni Mecja

ROMA, 13 MAR – La pm bolzanina Federica Iovene ha chiesto la condanna all’ergastolo per Avni Mecja, accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso a martellate la compagna, Alexandra Elena Mocanu, nel loro appartamento di viale Trieste la sera del 22 ottobre 2022. Per la pm non ci sarebbero i margini per la concessione delle attenuanti generiche: la confessione sarebbe stata “utilitaristica” e alcune intercettazioni in carcere renderebbero poco credibile il pentimento.

In particolare quelle tra l’imputato e la madre: “Ho provato con le buone, ma niente. Ha avuto quello che si meritava”. Mecja, in aula, ha reso dichiarazioni spontanee all’inizio dell’udienza: “Sono pentito. Penso sempre ad Alexandra, a volte vorrei farla finita. Ho sbagliato”. (ANSA)