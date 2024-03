Zelensky: “l’avanzata russa è stata fermata”

L’avanzata russa è stata “fermata”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che la situazione al fronte è “molto migliorata” e che le forze di difesa stanno costruendo “oltre 1.000 chilometri” di fortificazioni. Zelensky ha risposto stasera in un’intervista su Bfm Tv, all’ipotesi lanciata dal presidente Emmanuel Macron di eventuali truppe di paesi europei sul suolo ucraino:

“Fino a quando l’Ucraina resiste – ha detto Zelenksy – l’esercito francese può restare sul territorio francese”. Il presidente ucraino ha poi voluto assicurare ai francesi: “I vostri figli non moriranno in Ucraina”, poiché, ha aggiunto, l’Ucraina non è membro della Nato.

L’Ucraina ha convocato l’inviato del Vaticano dopo il discorso del Papa che ha invitato Kiev ad “alzare bandiera bianca”. “Visvaldas Kulbokas è stato informato che l’Ucraina è delusa dalle parole del Pontefice riguardo alla bandiera bianca e alla necessità di mostrare coraggio e negoziare con l’aggressore”, ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri ucraino dopo la convocazione del nunzio apostolico a Kiev. ANSA