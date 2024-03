Precisazione del Vaticano: ‘il Papa non chiede all’Ucraina la resa’

“il Papa usa il termine bandiera bianca, e risponde riprendendo l’immagine proposta dall’intervistatore, per indicare con essa la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta con il coraggio del negoziato.

Altrove nell’intervista, parlando di un’altra situazione di conflitto, ma riferendosi a ogni situazione di guerra, il Papa ha affermato chiaramente: ‘il negoziato non è mai una resa’”.

Lo afferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, precisando i termini dell’intervista concessa da Francesco alla Radio Tv Svizzera.

“L’auspicio del Papa resta quello sempre ripetuto in questi anni, e ripetuto recentemente in occasione del secondo anniversario del conflitto: ‘Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po’ di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura’”, conclude la nota di Bruni. (ANSA)

Bergoglio all’Ucraina: ‘non abbiate vergogna di negoziare ora, prima che sia peggio. Il negoziato non è mai una resa. È il coraggio per non portare il Paese al suicidio’