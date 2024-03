Milano, 85enne seguito e derubato: arrestati due peruviani

Prima il furto a un anziano, poi le manette. Un uomo e una donna di 39 e 29 anni, entrambi cittadini peruviani, sono stati arrestati dalla polizia in via Chiari (zona Certosa) nella tarda mattinata di giovedì 7 marzo dopo aver derubato un anziano di 85 anni.

Tutto è iniziato tra le bancarelle del mercato di via Osoppo quando la coppia ha attirato l’attenzione degli agenti della sesta sezione della squadra mobile (in servizio in borghese). Gli agenti hanno seguito i due prima tra le fila del mercato, poi sulla 90 e poi sulla 57, fino al mercato di piazza Prealpi. Una volta tra i banchi i due hanno cercato di derubare un anziano: lui si è avvicinato alla vittima con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali, lei lo ha distratto facendo delle carezze al suo cane. Risultato? Poco dopo si sono allontanati con il suo portafogli.

Non sono andati molto lontano, sono stati fermati dopo poche decine di metri dagli agenti. Durante la perquisizione sono saltati fuori i soldi rubati all’84enne e il suo portafogli. Non solo, addosso alla 29enne sono stati trovati anche due telefoni rubati e un assegno da 200 euro (sempre rubato). Tutto il materiale è stato sequestrato. Per loro sono scatti le manette con l’accusa di tentato furto aggravato; la 29enne è stata indagata anche per ricettazione.

www.milanotoday.it