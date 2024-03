Uccise la fidanzata a pugni e calci, brasiliano condannato a 21 anni

Henrique Cappellari, 30enne di origini brasiliane, dovrà anche risarcire la famiglia della vittima con 600mila euro

Ventuno anni di carcere e 600mila euro di risarcimento danni, ma non l’ergastolo come richiesto dalle due pubblico ministero dell’accusa. Anche nel giorno delle mimose, delle rivendicazioni dell’8 marzo, l’ennesimo uomo viene condannato per l’assassinio brutale della sua compagna.

È questa la sentenza emessa nel pomeriggio dalla Corte d’assise di Vicenza, presieduta dal giudice Lorenzo Miazzi, nei confronti di Henrique Cappellari, 30enne di origini brasiliane, accusato dell’omicidio della fidanzata Giulia Rigon, avvenuto il 19 dicembre del 2021 all’interno di un camper usato come abitazione e parcheggiato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Il Tribunale collegiale ha inoltre stabilito che l’uomo sia posto in libertà vigilata dopo l’espiazione della pena.

Gancia (Lega),solo 21 anni messaggio sbagliato

“Niente ergastolo ma solo 21 anni di condanna per l’assassino che ha massacrato la povera Giulia Rigon a calci e pugni, ammazzata a soli 31 anni con brutalità e crudeltà. Proprio l’8 marzo, proprio nel giorno in cui tutti lanciano messaggi per fermare la strage dei femminicidi da 120 delitti annuali, da un tribunale italiano, dalla corte d’assise di Vicenza, arriva un messaggio che purtroppo va nella direzione opposta, respingendo la richiesta di ergastolo avanzata dal pubblico ministero: ancora una volta viene tutelato Caino, gli viene concessa un’opportunità futura di ricostruirsi una vita, e non la sua vittima ammazzata a 31 anni. Non è così che si combatte la violenza contro le donne”. Lo dichiara Gianna Gancia, deputata europea della Lega.

La ricostruzione

Secondo le perizie della procura la ragazza, nata ad Asiago e con un passato di problemi psicologici, sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate e sarebbe morta a causa dello sfondamento del torace che avrebbe portato ad una conseguente insufficienza respiratoria e all’arresto cardiocircolatorio. Se per l’accusa, rappresentata dalle pm Serena Chimichi e Alessia Grenna, non ci sarebbero dubbi sulla volontà di uccidere dell’uomo, che si trova da due anni in carcere con l’accusa di omicidio aggravato, Cappellari, tramite il suo legale, l’avvocato Dario Lunardin, si è sempre dichiarato innocente.

In aula i familiari di Giulia, il padre e la sorella, non hanno voluto commentare la sentenza. Per loro ha parlato l’avvocato Antonio Marchesini. “Ci aspettavamo questa sentenza. La famiglia voleva solo che fosse fatta chiarezza su quanto accaduto – ha spiegato il legale – ma da parte dell’imputato non c’è stata collaborazione. Ci siamo rimessi alla decisione del tribunale”.

Secondo le perizie della Procura, Giulia sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate inferti con violenza devastante. La tesi della difesa è che Cappelleri, dalla vita sbandata e senza fissa dimora, si sarebbe allontanato dal camper e rientrando avrebbe visto la ragazza per terra, con una profonda ferita al cranio. Pensando che fosse semplicemente scivolata avrebbe cercato di attuare una maldestra rianimazione.

Tracce di sangue erano state rinvenute sia all’intero del camper che nell’adiacente area esterna, sull’asfalto del parcheggio prospicente la casa mobile della coppia. Molti i punti contrastanti nella ricostruzione della vicenda: dall’ora della morte, che risalirebbe a sabato sera mentre l’allarme è stato dato solo domenica, alle ferite che non sembrerebbero compatibili con una caduta accidentale e infine il fatto che il cadavere della donna fosse umido, come se fosse stato lavato.

TiscaliNews – foto Ansa