Regionali Sardegna, verifiche sui verbali di 580 sezioni

In Sardegna ci vorranno altri 10 giorni di lavoro per l’ufficio circoscrizionale elettorale al tribunale di Cagliari per completare le verifiche sui verbali delle 580 sezioni del collegio. Solo allora i dati potranno essere trasmessi in Corte d’appello per la proclamazione degli eletti il 25 febbraio scorso

. E sull’ipotesi riconteggio e sullo spoglio che in queste ore va avanti è intervenuta Deborah Bergamini, vice-segretario di Forza Italia: “Noi abbiamo già fatto i complimenti ad Alessandra Todde e seguiamo con grande serenità l’esito di queste ultime sezioni mancanti. Conosciamo la matematica e quindi sappiamo che, se anche il divario si dovesse ridurre ulteriormente di qualche manciata di voti, la vittoria c’è comunque”, afferma la Bergamini, intervenendo a Stasera Italia.

Poi però ricorda qualcosina alla Todde e al centrosinistra che cantano vittoria anche come coalizione: “Una vittoria che però, lo voglio ricordare, anche per smorzare un pò certi trionfalismi dell’improvvisato campo largo, è di Alessandra Todde. Le liste hanno ottenuto un risultato diverso: la somma dei voti delle liste di centrodestra supera ampiamente quella di centrosinistra. Quindi è sembrato che ci fosse stato un grande trionfo di questo esperimento di campo largo, ma in realtà, sempre perchè sappiamo la matematica, i numeri non dicono questo”, ha concluso. Ricordiamo che le sezioni su cui ancora non c’è un verdetto sono 19: 4 a Sassari, 3 a Sestu, 1 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale, 1 a Villasor. www.liberoquotidiano.it