Alexandre del Valle: gli obiettivi dell’Esercito israeliano a Gaza

In questa trasmissione di RaiNews24, Alexandre del Valle, geopolitologo, professore alla LUISS Business School di Roma e all’IPAG Business School di Parigi-Nizza, ci spiega gli obiettivi dell’Esercito israeliano a Gaza che consiste nel distruggere totalmente Hamas. Poi spiega la natura e la fattibilità del nuovo progetto del Primo Ministro Netanyahou per il territorio che dovrà essere gestito da una nuova team sotto controllo d’Israele, nell’ambito di una nuova governance generale per Gaza e la Cisgiordania, magari con il ritorno al vertice palestinese di un leader anti-Hamas e anti-Fratelli musulmani come Mohamed Dahlan che è appoggiato dall’Arabia saudita, dagli Emirati, dall’Egitto e dai paesi occidentali tra cui lo Stato ebreo.