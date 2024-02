PIAZZA LIBERTA’, il caso Julian Assange: gli interventi di Sara Chessa e Daniele Trabucco

Julian Assange è il coraggioso giornalista che ha reso pubblici i crimini degli Usa nei teatri guerra, anche contro i civili. La giustizia americana, i suoi detrattori, i professionisti della mistificazione, nonchè alcuni colleghi asserviti al potere, lo accusano di aver divulgato notizie pericolose per la sicurezza degli Stati Uniti. In realtà, i crimini denunciati sono ‘pericolosi’ solo per chi li ha commissionati e commessi ed ha quindi tutto l’interesse a nasconderli.

Assange, che nei suoi reportage non ha riportarto nomi specifici, ma soltanto fatti documentati, rischia comunque 175 anni di carcere, o addirittura la pena di morte (se ai capi di accusa viene aggiunto il tradimento), semplicemente per aver fatto conoscere la verità.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

