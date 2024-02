UE, von der Leyen: ‘apriremo un ufficio innovazione Difesa a Kiev’

Un Ufficio Ue per l’innovazione della difesa a Kiev – Von der Leyen ha annunciato “orgogliosa che istituiremo un Ufficio per l’innovazione nel settore della difesa a Kiev. Ciò avvicinerà sempre più l’Ucraina all’Europa e consentirà a tutti gli Stati membri di attingere all’esperienza e alla competenza dell’Ucraina sul campo di battaglia nell’innovazione industriale nella difesa“.

Leggi anche

► NYT: basi Cia in Ucraina da oltre 10 anni per spiare la Russia

la Cia ha costruito 12 basi segrete soltanto nella foresta ucraina al confine con la Russia. Senza dimenticare le altre sparse per tutto il Paese.

“Aumenteremo il sostegno all’espansione industriale – continua – come stiamo facendo ora con le munizioni attraverso Asap. Identificheremo i progetti di difesa europei di interesse comune, per concentrare sforzi e risorse dove hanno il maggiore impatto e valore aggiunto. E ci concentreremo sull’innovazione per garantire che l’Europa abbia quel vantaggio nelle nuove tecnologie, che vediamo essere utilizzate in tutto il mondo in diversi conflitti. Dev’essere uno sforzo veramente europeo”, conclude. TiscaliNews