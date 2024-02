Ucraina, Macron: “Non escluso invio di truppe occidentali”

Il presidente francese ha annunciato la nascita di una “coalizione” per fornire “missili e bombe di media e lunga gittata” a Kiev e che non è escluso un futuro invio di truppe in Ucraina

Emmanuel Macron ha detto al termine della Conferenza di Parigi sull’Ucraina che l’invio di truppe occidentali in futuro non può “essere escluso”. “Faremo tutto quello che c’è da fare affinché la Russia non possa vincere questa guerra”, ha detto Macron. “Per raggiungere questo obiettivo, tutto è possibile” e l’invio di truppe occidentali, in futuro, non può “essere escluso”.

Macron: “Coalizione per bombe e missili a Kiev”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato la nascita di una “coalizione” per fornire “missili e bombe di media e lunga gittata” a Kiev. Al termine della conferenza di Parigi sull’Ucraina, Macron ha affermato che “la priorità delle priorità è la questione delle munizioni e tutti i missili e bombe a media e lunga gittata che sono estremamente importanti per gli ucraini”.

Zelensky alla Cnn: senza aiuti Usa la Russia può vincere

“Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraina moriranno”. Lo ha detto Volodymr Zelensky in una intervista alla Cnn. Il presidente ucraino ha detto di aver parlato con Mike Johnson e che lo speaker della Camera gli ha detto “farà di tutto per sostenere l’Ucraina”. “Devo fidarmi di lui”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it