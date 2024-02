Scholz: nessun soldato andrà in Ucraina da Paesi UE o Nato

BERLINO, 27 FEB – Il giorno dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di non escludere questa possibilità, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che “nessun soldato” sarà inviato in Ucraina da Paesi europei o della Nato. In una conferenza stampa Scholz ha affermato che “ciò che è stato deciso tra noi fin dall’inizio continua ad essere valido per il futuro”, vale a dire che “non ci saranno truppe sul terreno, né soldati inviati dagli Stati europei o dagli Stati della Nato sul suolo ucraino”. (ANSA)

Il presidente francese ha annunciato la nascita di una “coalizione” per fornire “missili e bombe di media e lunga gittata” a Kiev e che non è escluso un futuro invio di truppe in Ucraina

Emmanuel Macron ha detto al termine della Conferenza di Parigi sull’Ucraina che l’invio di truppe occidentali in futuro non può “essere escluso”. “Faremo tutto quello che c’è da fare affinché la Russia non possa vincere questa guerra”, ha detto Macron. “Per raggiungere questo obiettivo, tutto è possibile” e l’invio di truppe occidentali, in futuro, non può “essere escluso”.