Malore improvviso, morto chef di 45 anni

Lutto a Corchiano, morto a soli 45 anni lo chef Alessandro Montico. Si è spento all’improvviso il 26 febbraio

Molto conosciuto e stimato da tutta la comunità, ha da sempre coltivato un forte amore per la cucina che lo ha portato, nel suo percorso di studi, a diventare uno chef.

Grande il cordoglio per la sua scomparsa. Tanti i messaggi sui social. “E poi stamattina mi arriva questa notizia – scrive Nicola – non ho parole… un amico vero di quelli che non si girano mai dall’altra parte. Caro Alessandro fai buon viaggio”.

www.tusciaweb.eu