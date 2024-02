Urso, parlerò con Vestager del prestito ponte per ex Ilva

ROMA, 24 FEB – “Domani sarò a Copenaghen dove incontrerò anche il vicepresidente della Commissione Ue, Vestager, perché dobbiamo essere autorizzati al prestito ponte da 320 milioni, che deve essere restituito, per non essere sottoposti al vincolo degli aiuti di Stato. Dobbiamo quindi documentare la possibilità che sia restituito e, per fare questo, l’impianto deve essere rilanciato. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo ieri al Forum in masseria 2024 sull’ex Ilva. (ANSA)