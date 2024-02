Von der Leyen, “sbloccheremo 137 miliardi per la Polonia”

“Questo è il momento chiave in Polonia (regime euroepista Tusk, ndr) per promuovere i valori della democrazia. Noi siamo impressionati dal vostro lavoro per riportare una società nella quale i cittadini possano fidarsi, possano sentirsi liberi e sicuri. Io sostengo con forza il piano di azione presentato dal governo polacco questa settimana”. Lo ha detto la presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa da Varsavia, con il primo ministro Donald Tusk, annunciando che la settimana prossima verrà proposto al collegio dei commissari di “sbloccare 137 miliardi” tra fondi di coesione e del Pnrr.

La presidente dell’esecutivo europeo ha dedicato una parte del suo discorso anche agli agricoltori polacchi, che in segno di protesta hanno bloccato la frontiera con l’Ucraina. “Ho una profonda ammirazione per il lavoro degli agricoltori, grazie ai quali l’Europa ha il cibo di miglior qualità del mondo. Noi ascoltiamo le loro preoccupazioni per il futuro, e agiamo. Abbiamo sostenuto gli agricoltori polacchi già con 22 miliardi. E per esempio nei fondi del Next Generation EU che sbloccheremo includo 1,4 miliardi per la modernizzazione dell’agricoltura. Inoltre, cerchiamo di semplificare il loro lavoro in tutta Europa e stiamo preparando la loro attività del futuro con il Dialogo strategico”.

ANSA EUROPA – foto ANSA/EPA