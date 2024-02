Malore mentre gioca a tennis, muore 49enne

Colto da malore mentre gioca a tennis, inutili i soccorsi. Gianpiero Iafrati 49 anni, di Monte San Giovanni Campano è morto ieri sera. L’uomo stava giocando in una struttura di Arpino quando si è sentito male. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Con un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora ma i medici non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte.

La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. Il quarantanovenne era molto conosciuto e stimato. I funerali si svolgeranno sabato, 24 febbraio 2024, alle 10.30 nella chiesa “Madonna del Pianto” località Chiaiamari.

