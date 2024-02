Von der Leyen conferma: “Mi ricandido alla Commissione UE”

Ursula von der Leyen annuncia la candidatura per un secondo mandato alla guida della Commissione Ue

“Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell’Europa. L’Europa per me è casa“, afferma la presidente dell’esecutivo comunitario in conferenza stampa a Berlino con il presidente della Cdu, Friedrich Merz. “In questi cinque anni non solo è cresciuta la mia passione per l’Europa, ma anche la mia esperienza su cosa questa Europa possa realizzare per i suoi cittadini”. tgcom24.mediaset.it