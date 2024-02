L’Ungheria toglie il veto alle sanzioni UE “contro la Russia”

L’Ungheria non porrà il veto al tredicesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia

“Durante la sua preparazione è stato possibile eliminare tutti gli elementi che avrebbero danneggiato gli interessi dell’Ungheria, per cui il ricorso al veto non ha più senso” ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó, parlando ai cronisti al termine del Consiglio Affari Esteri. Resta, invece, l’opposizione alle misure restrittive contro i coloni israeliani estremisti.

Ungheria: sanzioni contro Mosca una soluzione di facciata

“L’Unione europea, affetta da psicosi bellica, intende solo obbedire a Washington, ai media liberal e alle Ong varando l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia certamente del tutto inutile, che serve solo come una soluzione di facciata” in concomitanza con il secondo anniversario della guerra in Ucraina. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, presente al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. tgcom24.mediaset.it