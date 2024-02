La resistenza al Covid merita il Nobel per la Pace

1 – Ha resistito al più grave attacco ai diritti umani e alle libertà civili della storia moderna.

• Ciò includeva violazioni dell’integrità fisica e del consenso informato, la diffusione di uno stato di sorveglianza, la chiusura di piccole imprese e la disumanizzazione delle persone che volevano essere lasciate sole.

2 – Ha mostrato grande coraggio e ha compiuto sacrifici significativi per difendere i valori umani essenziali.

• I precedenti destinatari del premio per la pace “hanno generalmente pagato un pesante prezzo personale per la loro difesa dei diritti umani, delle donne e dei bambini”. I dissidenti del COVID hanno perso il lavoro, i medici che non si sono conformati si sono visti minacciare o ritirare la licenza e molti hanno perso i rapporti con i propri cari per non aver seguito la narrazione.

3 – Hanno creato comunità solidali, hanno preso in mano la situazione e hanno superato la censura nonostante la tirannia.

• Il COVID-19 ha reso necessario l’emergere del giornalismo partecipativo, in cui persone normali con un lavoro a tempo pieno dedicavano il loro tempo libero a coprire l’altro lato della storia, ovvero la verità.

• Altri hanno creato e rafforzato spazi affinché i dissidenti potessero coalizzarsi. Piattaforme come Rumble e Telegram hanno permesso ai giornalisti cittadini di far crescere un seguito. E più tardi, 𝕏 account sbloccati dalla resistenza al COVID.

• E poi ci sono le persone scese in piazza, che meritano tutti gli elogi del mondo. Secondo me, il Freedom Convoy verrà ricordato come una delle manifestazioni più importanti della storia. Gli sforzi dei camionisti e dei loro alleati hanno fatto oscillare quasi da soli il favore del pubblico contro i dispotici mandati vax.

Pertanto, “non dovrebbero mancare potenziali candidati al Premio per la Pace che riconoscano i loro coraggiosi sforzi per mantenere alta la fiamma della libertà in questi tempi bui”.

Questo post è stato ispirato da un articolo scritto da Ramesh Thakur, originariamente apparso su @brownstoneinst

