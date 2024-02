Malore improvviso, muore mamma di 53 anni

Un malore improvviso ha spento per sempre il sorriso di Francesca Genitoni, 53enne, madre reggiana di due giovani figli

REGGIO EMILIA – È morta a Valencia, in Spagna, lo scorso 30 gennaio, dove si trovava per un viaggio di lavoro insieme ad una collega per l’azienda per la quale lavorava da dieci anni, la Digital Design di Ubersetto, nel modenese. Francesca era a pranzo nell’albergo dove alloggiava, con la sua collega, quando si è sentita poco bene. Così ha deciso di salire in camera a riposarsi, nella speranza che le passasse.

Poco dopo, la collega è andata a vedere se stesse bene, ma non rispondeva. Da qui l’allarme ai paramedici spagnoli che sono intervenuti. Hanno cercato di rianimarla per un’ora e mezza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e la donna è morta.

I funerali sono stati tenuti direttamente in terra spagnola dov’è stata cremata. Solo ieri, a distanza di due settimane, è stata resa nota la notizia del decesso. Francesca lascia il compagno Lorenzo, i figli Federico e Ludovico, la madre Deanna e il padre Giovanni. www.ilrestodelcarlino.it