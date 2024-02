Ambasciatore Israele contro card. Parolin: “Dichiarazioni deplorevoli”

“Per la Santa Sede la scelta di campo è sempre quella per le vittime. E dunque per gli israeliani massacrati in casa nei kibbutz mentre si accingevano a celebrare il giorno della Simchat Torah, per gli ostaggi strappati alle loro famiglie, come per i civili innocenti (un terzo dei quali bambini) uccisi dai bombardamenti a Gaza. Nessuno può definire quanto sta accadendo nella Striscia un ‘danno collaterale’ della lotta al terrorismo. Il diritto alla difesa, il diritto di Israele di assicurare alla giustizia i responsabili del massacro di ottobre, non può giustificare questa carneficina”. E’ il contenuto di un editoriale in prima pagina sull’Osservatore Romano dopo le parole di ieri del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

Ambasciatore di Israele contro il card. Parolin: “Dichiarazioni deplorevoli”

L’ambasciata di Israele presso la Santa Sede commenta la dichiarazione del Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, che ha parlato di una risposta “sproporzionata” rispetto all’attacco di Hamas. “E’ una dichiarazione deplorevole. Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostanze e i dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate”, scrive in una nota l’ambasciata.

Wall Street Journal: Usa indagano per raid Israele a Gaza e uso fosforo in Libano

Gli Stati Uniti stanno indagando su diversi raid israeliani a Gaza che hanno ucciso decine di persone e sul possibile uso da parte di Israele di fosforo bianco in Libano. Lo riporta il Wall Street Journal sottolineando che l’indagine rientra nell’inchiesta del Dipartimento di Stato per determinare se Israele ha usato in modo improprio bombe e missili per uccidere civili. tgcom24.mediaset.it