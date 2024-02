Lercco – Lutto a Valmadrera per la morte del giovane Alessio Pia, scomparso a soli 35 anni a causa di un malore. Il valmadrerese da diversi anni viveva e lavorava in Svizzera come parrucchiere.

Alessio lascia la mamma Teresa, le sorelle Desirè, Alessandra con Francesco, i nipoti Mattia e Mia, la nonna Maria, il nonno Franco, la zia Monica con Vittorio. https://primalecco.it