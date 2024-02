Malore improvviso a 49 anni: Marco trovato morto in casa

Marco Mantovani è stato ucciso da un malore improvviso a soli 49 anni di età

Guastalla (Reggio Emilia), 11 febbraio 2024 – A trovarlo, privo di sensi in casa, sono stati ieri mattina i familiari, verso le 11, in una villetta tra via Vioni e via Ponte Pietra, a San Rocco di Guastalla. Sul posto è giunta in pochi minuti l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica e pure il personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino all’abitazione. A lungo sono proseguite le terapie di emergenza, anche col defibrillatore. Ma ogni sforzo è risultato inutile.

Marco aveva lavorato come commerciante ambulante e da qualche tempo era dipendente alla Padana Tubi di Guastalla. Il padre Umberto è molto conosciuto per aver gestito un’azienda di meccanica e metallurgica, accanto l’abitazione. Marco lascia pure la madre Marisa, il fratello Erik e altri parenti.

Era conosciuto e stimato in paese per il suo carattere allegro, disponibile, con la battuta sempre pronta. L’autorità sanitaria ha disposto un riscontro diagnostico per chiarire l’esatta causa del malore.

